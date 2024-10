Un turista francese di 57 anni è rimasto ferito in seguito a una caduta avvenuta durante un’escursione in bicicletta.

A prestare le prime cure all’uomo è stato il personale del presidio medico ambulatoriale di Cala Reale che ha rilevato un trauma cranico da

codice giallo. Data la gravità delle ferite riportate, il personale medico sull’isola ha richiesto, alla Sala Operativa della Guardia Costiera turritana, l’urgente trasferimento via mare dall’isola al porto di Stintino per il successivo trasporto in ospedale.

La dipendente motovedetta CP 810 in pochi minuti ha pertanto raggiunto l’ormeggio di Cala Reale dove, con l’ausilio e le prime cure del personale sanitario, l’infortunato è stato imbarcato e trasferito verso il porto di Stintino, dove ad attenderlo era presente un’autoambulanza del servizio del 118 per il conseguente trasferimento presso il Pronto Soccorso di Sassari al fine di sottoporlo alle necessarie ulteriori cure e accertamenti clinici.