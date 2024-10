Era intento a pescare sulle sponde del lago Coghinas, in località Sa Jaga, seduto come sua abitudine sul bagagliaio posteriore dell'auto quando improvvisamente il veicolo, parcheggiato in pendenza, si è messo in movimento e lo ha travolto. E’ la disavventura capitata questo pomeriggio a un 65enne di Tula, trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Sassari.

A prestare i primi soccorsi sono stati alcuni pescatori vicini e dei ragazzi che, richiamati dalla richiesta di aiuto, hanno spinto in avanti il mezzo e liberato il ferito. Quindi sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Ozieri che hanno stabilizzato il malcapitato sulla barella spinale in attesa del 118. Sul posto anche la protezione civile di Tula e i carabinieri di Nughedu.