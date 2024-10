Verrà presentato domenica 28 luglio a Gadoni, alle ore 22, il nuovo lavoro discografico dei Kantidos, un giovane gruppo musicale che viaggia per le feste della Sardegna da qualche anno. Una formazione che intrattiene con la musica e che canta prevalentemente in sardo, prendendo in prestito i brani portati al successo dai grandi artisti dell'isola.

Dopo aver pubblicato qualche anno fa il cd dell’esordio, in questi giorni hanno deciso di suggerire al mercato della discografia una nuova produzione che contiene dieci inediti e un ballo sardo accompagnato dalla voce e da altri strumenti musicali. Autore complice di quasi tutte le canzoni del Cd, che ha per titolo “Tue”, è Nicola Cancedda, l'artista di Villaurbana noto ai grandi palcoscenici per le sue proposte di comicità e che in questo lavoro si affaccia con fresca scrittura per rivelare un’altra parte di sè. La perla del nuovo lavoro discografico è il duetto con Maria Luisa Congiu che ha donato al trio di Gadoni “Thay mahal”, un brano inedito presentato in anteprima nel programma televisivo "Anninnora" di Giuliano Marongiu.

Paride Peddio, che ha completato il gruppo in tempi più recenti, tinteggia con l'organetto le parti tradizionali del lavoro e chiude da protagonista con il ballo sardo che si avvale della partecipazione di Simone Secci al basso. La voce di Roberto Angius intona i versi composti da Nicola Loi.

Roberto Tangianu