"Un uomo che si insinua in una relazione in crisi, con una donna sposata e madre di due bambine piccole, non posso considerarlo una persona perbene". Tomaso Trussardi a gamba tesa, ripercorrendo in un'intervista al Corriere della Sera le fasi finali della relazione con Michelle Hunziker.

L'attacco dell'imprenditore sarebbe rivolto al medico sassarese Giovanni Angiolini, che con la Hunziker ha vissuto un'estate di passione, tra vacanze in Sardegna, hotel di lusso e scatti in compagnia. Secondo la ricostruzione di Tomaso Trussardi, il chirurgo si sarebbe insinuato nel loro rapporto, già in fase decadente, spingendolo al definitivo collasso.

Love story, quella fra l'ex gieffino e la showgirl, che tuttavia è durata poche settimane. Angiolini è stato paparazzato in compagnia di una nuova donna, l'esplosiva influencer tedesca Hanna Weig, sorpresa dal settimanale Chi mentre si scambia effusioni proprio col medico sardo.

Nel frattempo, Tommaso Trussardi non si da pace: "Mi sento temporalmente inadatto a qualsiasi tipo di relazione con una donna diversa da Michelle Hunziker".