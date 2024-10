Un 38enne di Seregno (Monza), con alle spalle una condanna e la detenzione per omicidio stradale e omissione di soccorso, dopo aver ottenuto l'assegnazione ai lavori socialmente utili ha scelto di rimanere in carcere e si è fatto arrestare dai carabinieri di Besana Brianza.

"Troppa fatica, torno in cella", è quanto avrebbe dichiarato l'uomo, che deve scontare sette anni e quattro mesi per aver investito e ucciso mentre guidava un'auto ubriaco e senza patente, un 22enne.

Il 38enne si trovava in regime di affidamento in prova ai servizi sociali, una misura alternativa alla detenzione che prevedeva di prestare servizio per una cooperativa che si occupa di effettuare lavori di pulizia e piccoli interventi pubblici di manutenzione e di cura del verde, ma per lui il carico di lavoro era eccessivo e ha deciso di rientrare in carcere.