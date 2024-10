I seguaci della Madonna di Trevignano si sono già radunati nella collina di via Campo delle rose, nei pressi della Croce blu, punto di ritrovo dei seguaci della sedicente veggente di Trevignano Romano dove ogni 3 del mese Gisella Cardia, al secolo Maria Giuseppa Scarpulla, sostiene avvengano le presunte apparizioni della Madonna .

Il borgo sulle rive del lago di Bracciano nelle ultime settimane era balzato agli onori della cronaca per la vicenda legata alla statuetta sul cui volto erano apparse alcune lacrime .

L'investigatore privato Andrea Cacciotti aveva presentato un esposto che ha dimostrato che le lacrime sul volto della statua sono tracce di sangue di maiale , sulla vicenda sono state aperte due indagini: quella religiosa della diocesi di Civita Castellana, e quella della procura di Civitavecchia.

Esistono anche diverse le testimonianze di alcuni seguaci che avrebbero donato alla onlus del marito di Cardia ingenti somme di denaro .

Gisella Cardia, dopo essere scomparsa da Trevignano per alcuni giorni, ha organizzato per oggi uno dei soliti incontri mensili con i seguaci .

I cittadini però vogliono che si torni a parlare del paese per le sue bellezze e non per le presunte apparizioni.