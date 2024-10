"Nella notte appena trascorsa si sono verificati alcuni importanti disagi nel trasporto ferroviario della Sardegna. Ci siamo subito attivati per trovare soluzioni utili insieme alle aziende coinvolte e per limitare al minimo i disagi dei passeggeri". Lo comunica l'assessora regionale dei Trasporti Barbara Manca in merito ai disservizi registrati nelle ferrovie dell'Isola.

"Nello specifico l'anomala ossidazione di alcune parti delle rotaie - la cui causa è in fase di accertamento - ha causato l'interruzione del segnale di controllo automatico che dà il via libera ai treni - spiega l'assessora Manca -. Per ragioni di sicurezza, non essendo possibile fare affidamento sul controllo automatico, sì è dovuto necessariamente ricorrere a quello manuale, con conseguenti ritardi che, dalla stazione di partenza, si riverberano sulla programmazione degli orari dell'intera tratta. Il collegamento che ha patito maggiori disagi è stato Cagliari-Oristano".

"Siamo consapevoli dei disagi segnalati dai diversi utenti che oggi stanno utilizzando il treno per spostarsi, dai treni in ritardo a quelli che purtroppo potranno essere soppressi - sottolinea l'esponente della giunta Todde -. Siamo in costante contatto con Rfi e Trenitalia per trovare soluzioni rapide e adeguate alla risoluzione del problema e per ridurre al minimo i disagi ricorrendo anche ai bus sostitutivi che purtroppo non sono facilmente reperibili".

"La Regione e, in particolare, l'assessorato dei Trasporti, stanno supportando l'attività di Trenitalia e Rfi per il tempestivo ripristino della regolarità del servizio", si legge in una nota inviata dall’assessorato.