Picchiata a scuola dai bulli durante l'ora di educazione fisica: è accaduto in una scuola media di Anzio. Una ragazzina di 13 anni è stata prima insultata e poi circondata da quattro bulli e picchiata: ora si trova ricoverata con il naso fratturato nel reparto otorinolaringoiatria dell'ospedale di Anzio con una prognosi di 25 giorni.

La ragazzina frequenta il terzo anno della scuola media ed era tornata da poco a vivere con i genitori in Italia dal Sudamerica. Ieri pomeriggio l’aggressione: “Argentina di m..”, le avrebbe urlato contro una compagna di classe prima di iniziare a picchiarla; poi si sarebbero uniti altre tre ragazze e un ragazzo, tutti tredicenni tranne uno di 14 anni, che si sarebbero in seguito presentati anche loro all'ospedale con i rispettivi genitori per farsi refertare.

I genitori della vittima hanno sporto denuncia mettendo in luce anche la mancata sorveglianza della professoressa, assente al momento dell’aggressione, per andare a prendere un pallone. Verranno per questo svolti degli accertamenti per verificare un’eventuale responsabilità della scuola. I genitori della 13enne hanno inoltre raccontato anche di vessazioni precedenti spiegando come la figlia era già stata bersaglio dei bulli.

L’Istituto ha intanto ha pubblicato una nota sulla faccenda sulla propria pagina Facebook precisando che “L'azione dell'Istituto è sempre stata, ed è, quella di prevenire qualsivoglia episodio di discriminazione e di violenza, sia fisica che verbale”. La scuola ha presentato inoltre un esposto alla polizia, annunciando “un’azione interna per l'accertamento dei fatti e di eventuali responsabilità personali”.