Tragico incidente nella tarda serata di ieri a Paese, in provincia di Treviso, dove un giovane 17enne è morto a bordo del suo scooter dopo essere stato travolto da un'auto.

E' un poliziotto di 28 anni, in servizio alla Questura di Treviso, il conducente dell'auto che ha messo fine alla corsa del giovane motociclista. L'agente è stato arrestato e, secondo quanto si apprende, ha fatto registrare all'alcol test un tasso ben superiore a quello stabilito per legge per chi è alla guida.

Il poliziotto è accusato di omicidio stradale. La giovane vittima, Davide Pavan, era di rientro dopo un appuntamento con la fidanzata, quando in via Olimpia si è consumato il dramma che ha messo fine alla sua vita.