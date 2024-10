Lucia Passariello è stata investita e uccisa nella serata di ieri, venerdì 5 luglio, da un’auto guidata da un ubriaco. La 27enne, madre di una bambina piccola, era in compagnia delle nipotine di 10 e 7 anni che sono miracolosamente illese, ma in stato di choc.

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri riportata da Leggo.it, Lucia stava passeggiando con le bimbe a Camposano, in provincia di Napoli, quando l’auto è arrivata da dietro colpendola in pieno e sbalzandola in un terreno, oltre un muro alto un metro e mezzo.

La 27enne è morta sul colpo. Il 26enne alla guida si è fermato per provare a prestare soccorso e poco dopo sono arrivati i Carabinieri che lo hanno portato in ospedale dove gli è stato riscontrato un tasso alcolemico pari a 1,7 g/l. L’uomo è stato quindi arrestato per omicidio stradale e sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.

La notizia della morte della giovane donna ha scosso la comunità di Cicciano, di cui era originaria. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social.