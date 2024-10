E' finito in manette l'autista del tir che - secondo le prime ricostruzioni della Polizia stradale - ha travolto e ucciso due uomini di 55 e 51 anni lungo la Tangenziale esterna di Milano, nel tratto tra Liscate e Pozzuolo Martesana.

Dopo l'investimento, l'uomo non si è fermato a prestare soccorso fuggendo a bordo del mezzo pesante. Ad allertare il 118 è stato un automobilista che ha assistito alla scena. Il responsabile, secondo quanto emerge, è stato rintracciato in zona. Le due vittime sarebbero scese dal furgone bianco sul quale viaggiavano per sistemare il carico, quando sono state travolte.

Lo stesso automobilista che ha prestato soccorso avrebbe fornito indicazioni sulla targa del pirata della strada. Gli agenti della Stradale sono riusciti a risalire al tir, dotato di sistema gps, e a fermare il camionista.