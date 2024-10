«Aver avuto difficoltà a muoversi dall'Isola anche se per un evento particolarmente triste non autorizza certamente un uso violento delle parole. Troppi cattivi maestri insegnano questo linguaggio ai giovani».

Con queste parole i senatori del Pd Silvio Lai, Ignazio Angioni e Giuseppe Cucca, e Luciano Uras del gruppo Misto, in una lettera ai vertici Rai, hanno risposto al post fb della scrittrice Michela Murgia: “La mia giornata comincia con un pensiero alla Giunta Pigliaru e uno più speciale riservato all'assessore ai trasporti degli ultimi tre anni Massimo Deiana. Senza Ryanair da Ciampino sarei mancata all'ultimo saluto a un'amica che è morta. Così auguro ai vostri figli lontani quando andarvene toccherà a voi”.

I senatori hanno poi continuato:

«Confidiamo che insieme a noi anche i vertici della Rai intendano stigmatizzare tale comportamento richiamando la signora Michela Murgia a contenere le sue esternazioni se non per civiltà almeno in un quadro di compatibilità con il servizio pubblico».

Il piagnisteo di costoro mostra che essi non sono tanto diversi da Luigi XVI Re di Francia, dalla nobiltà e dal clero francese dell’ Ancien Régime. Infatti, o sono completamente staccati dalla realtà, oppure sono in malafede. Sicuramente non sono in malafede, ergo: dovrebbero immaginare che le parole della Murgia sono nulla in confronto al sentire comune del popolo. Non si vogliono condividere le parole della suddetta; semplicemente far presente che il suo sfogo potrebbe essere lo stesso di tanti altri sardi.

Gli indicatori sulla disoccupazione in Sardegna sono i seguenti:

Tasso di disoccupazione: 15,9%. Fonte ISTAT 2016

Tasso di disoccupazione giovanile: 56,3%. Fonte ISTAT 2016

Molto spesso sono proprio i nostri giovani, e meno giovani, disoccupati tra i quali molti laureati e dottori di ricerca (le nostre risorse migliori, assieme alle altre professionalità emigranti) a ricorrere ad un sistema dei trasporti disastroso. Per non parlare della vergognosa burocrazia e della sanità oggetto di drastici tagli cui siamo costretti a far fronte nella nostra isola.

Eppure: i trasporti, il lavoro, l’ordinamento degli uffici pubblici, la sanità; sono materie di competenza regionale. Allora gli onorevoli senatori forse dovrebbero indignarsi del lassismo dell’attuale Giunta regionale e di tutte quelle precedenti, che con le loro scelte di politica economica, in particolare, hanno portato la Sardegna alla situazione presente.