La foto mostra sicuramente qualcosa di sconcertante, a denunciare l’episodio è stato il leader di Unidos, Mauro Pili che dice: “Capitaneria batti un colpo, avevo denunciato tutto 48 ore prima dell'arrivo della nave Msc, solo per miracolo non c'è stato una tragedia. Siamo dinanzi ad irresponsabili che mettono a repentaglio la vita delle persone e nessuno ferma questi incoscienti – dice Pili - stavano operando mentre su Cagliari si stava abbattendo un nubifragio e nonostante questo una mercedes, non certo mezzo da cantiere, sostava o transitava nell'area improvvisata di carico container, chi deve verificare le norme di sicurezza? I responsabili devono pagare per questa ennesima negligenza legata alla mancanza dei requisiti minimi per operare in quell'area o si deve aspettare la tragedia?