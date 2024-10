Proseguono imperterrite le ricerche di Cristian Molnar, il 25enne romeno ancora disperso tra le acque del fiume Natisone, in località Premariacco, in provincia di Udine, dove una settimana fa esatta, lui, la sua fidanzata Bianca Doros e l’amica Patrizia Cormos sono stati portati via dalla corrente durante una piena improvvisa.

I corpi delle due ragazze sono stati ritrovati privi di vita dopo due giorni mentre per ora non c’è traccia del ragazzo, che la famiglia continua a sperare di trovare ancora in vita.

Durante il primo pomeriggio di venerdì 31 maggio, i tre si sono recati vicino al fiume per scattare foto e chiacchierare, quando hanno iniziato a vedere l’acqua avanzare verso di loro e in pochi minuti l’isolotto su cui si trovavano è stato sommerso, poi sono stati portati via dopo i tentativi di salvataggio, purtroppo vani, dei Vigili del fuoco.

I soccorsi sono stati allertati per 4 volte da Patrizia Cormos e la procura di Udine ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo contro ignoti. Sono attualmente in corso le indagini, mentre prosegue la polemica sui soccorsi.