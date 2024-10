Un motociclista 62enne ha perso il controllo della moto in sella alla quale viaggiava lungo la vecchia Orientale Sarda, nel territorio di Armungia, finendo con violenza contro il guardrail e perdendo la vita.

Si tratta di un motocilista austriaco. Stando a quanto ricostruito, la vittima stava percorrendo la vecchia SS 125 quando, per cause non accertate, ha perso il controllo della due ruote la cui corsa si è fermata contro il guardrail.

Il centauro è deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Burcei, che si stanno occupando dei rilievi, il 118, e il personale Anas. la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.