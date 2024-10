Terribile tragedia, nella serata di ieri, mercoledì 25 settembre, ad Alghero. Un giovane di 16 anni, Christian Martinez, ha perso la vita dopo uno scontro tra il suo scooter e una Apecar, nella zona di Punta Moro sul rettilineo nei pressi del passaggio al livello.

Stava tornando a casa, attraversando una strada buia e stretta, quando intorno alle 22:30 è avvenuto lo scontro letale. Nonostante i tentativi disperati da parte del personale sanitario del 118 per il giovane non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

"Apprendo con estremo dispiacere della prematura scomparsa di Christian Martinez, di soli 16 anni - il commento del sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto -.Una tragedia che ci addolora tutti, soprattutto per la sua giovane età. L’Amministrazione si stringe al dolore della famiglia con il più profondo cordoglio".

Il messaggio della Basket CORAL Alghero, la squadra in cui giocava Christian: “Non troviamo parole, cari Nadia e Luigi, per consolare il vostro lacerante dolore. Ieri sera il cuore della famiglia Coral si è fermato assieme a quello di Christian. Abbiamo perso tutti un figlio, un fratello, un amico, un compagno di squadra. Non si trova un perché. Non si troverà mai un perché a questa tragedia, non a 16 anni. Porteremo sempre con noi il suo profondo sguardo, il suo bel sorriso e l’amore per questo sport che ci terrà sempre uniti, con Christian nel cuore. La famiglia Coral vi abbraccia con infinito affetto. Ciao Christian fai canestro nei campi celesti”.