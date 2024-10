La Squadra Mobile di Cagliari in un'operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari, ha sgominato due associazioni a delinquere che gestivano un traffico di cocaina in Sardegna .

Al vertice del gruppo di Silanus c'era Bastiano Sanna, 35 anni e sempre nel Nuorese operava anche Cristian Pireddu, 36 anni. A Capoterra a capo del gruppo criminale, secondo quanto emerso dalle indagini, ci sarebbe stato Matteo Congiu, 42 anni.

In carcere con loro sono finiti: Michae Arba, che abita a San Basilio; i cagliaritani Michele Caddeo, Andrea Castagna, Alexandro Masala e Claudia Podda. E poi i selargini Simone Danilo Sitzia e Michele Dalpadulo. Ordinanza di custodia in carcere anche per Francesco Carboni di Elmas; Gianpino Casula, residente a Capoterra; Giovanni Antonio Cossu di Macomer, come Valerio Demontis e Salvatore Soro. In carcere anche Christopher Lee Cruz di Quartu, Giovanni Gaias, che abita a Burgos, Antonio e Simone Morittu di Silanus come Costantino Mura; Nicholas Paba, di Birori, Giancarlo Pillai di Dolianova e Giommaria Pirisi di Torralba. Ai domiciliari Riccardo Maria Russo e Carlo Porceddu di Cagliari, Matteo Marini di Capoterra e Giannicola Enna di Sassari.