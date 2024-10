Il primo weekend di agosto sulle strade italiane è da bollino rosso sulle strade, anche se il traffico non ha registrato le code chilometriche che ci si poteva aspettare. Complici il caldo e le partenze, l'incremento si è registrato solo in serata, soprattutto nelle località interessate dal turismo pendolare del fine settimana per i rientri.

Sono stati tanti gli incidenti stradali, ma tre i più gravi: quello che ha visto coinvolto nel pomeriggio un pullman di turisti cinesi rimasto letteralmente infilzato da un guardrail sull'A1 in direzione Firenze, a Badia al Pino. Una persona è morta e 25 sono rimaste ferite; a Modena un ragazzo di 19 anni, Adam Cattabriga, è morto e altri cinque giovani sono rimasti feriti dopo un frontale tra due auto; a Sarroch, in provincia di Cagliari, un 58enne, il centauro Gianni Tinti, è morto durante un sinistro mentre era in sella al proprio scooter.

Circolazione ferroviaria rallentata nel nodo di Firenze, con ritardi e treni cancellati, per la presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari tra Firenze Santa Maria Novella e Firenze Rifredi.

In Trentino, soccorso alpino al lavoro in Val di Sole dove un gruppo di scout minorenni provenienti da Bologna non riuscivano più a proseguire il percorso e si erano fermati a quota 1.766 metri: il gruppo è stato accompagnato dai soccorritori dapprima a piedi fino ai veicoli e poi a bordo fino al campeggio della comitiva.

Un secondo intervento è stato effettuato per altri sei scoout minorenni al bivacco Artuich, a 1.976 metri di quota. Una delle ragazze ha accusato i sintomi di una congestione. I soccorritori hanno raggiunto il gruppo con due automezzi, riportando i ragazzi a valle, dove un'autoambulanza ha trasportato la quattordicenne all'ospedale di Cles.

Un uomo di 68 anni di origine peruviana invece è annegato nelle acque del lago di Como a Valbrona: si era tuffato ma non è più riemerso. Dopo essere stato recuperato dai vigili del fuoco è stato portato in ospedale ma è morto. Ed è ricoverato in condizioni molto gravi all'ospedale Molinette di Torino il vicesindaco di Ceres (Torino), Mauro Poma, 68 anni, rimasto folgorato appena si è appoggiato a un palo, nel corso di un evento sportivo nelle Valli di Lanzo, le Valliadi.

A Malcesine, sul lago di Garda, un uomo, di cui non sono state rese note le generalità, è ricoverato all'ospedale Borgo Trento di Verona dopo una caduta col parapendio. Intanto la prossima sarà la settimana più calda dell'estate, con una escalation di temperature in aumento giorno dopo giorno fino al picco che si dovrebbe raggiungere intorno a martedì 13 e mercoledì 14 agosto.

"Ma già da venerdì 9 agosto vede Roma tra 37 e 38 gradi, Firenze che raggiungerà i 40 gradi sabato 10 agosto", spiega il fondatore del sito www.iLMeteo.it, Antonio Sanò. Saranno alte le temperature anche a Bologna con 37 già giovedì prossimo, Milano con 35 il prossimo weekend, Napoli con 36; 38 gradi nel Cagliaritano da metà settimana, per effetto di una "fiammata generalizzata. In queste ore stiamo assistendo ancora a forti temporali soprattutto sulle Alpi e sull'Appennino che interesseranno soprattutto Abruzzo, Molise e Basilicata".

Ma dureranno poco, poi sarà sole ovunque. Sul fronte incendi, è pesante il bilancio dei roghi che dalla tarda serata di ieri hanno devastato una vasta area boschiva del monte Partenio, tra Mercogliano e Ospedaletto d'Alpinolo, in provincia di Avellino, dove sono state evacuate alcune famiglie.

Ed è pesante la situazione dei residenti della contrada Fontanelle, una zona di Caltanissetta servita dal Consorzio di Bonifica numero 4, che da 30 giorni non ricevono una sola goccia d'acqua, nonostante una diffida inviata e bollette salatissime. A Caltanissetta si susseguono le riunioni. Il sindaco Walter Tesauro ha fatto sapere che sono stati individuati 20 pozzi, ma che sono in fase di analisi per verificare la potabilità dell'acqua.

Intanto, in Molise, il sindaco San Giovanni in Galdo (Campobasso) Domenico Credico ha chiesto lo stato di calamità per i danni dopo il violento nubifragio e la grandinata di ieri.