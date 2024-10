Tre mesi dopo il matrimonio ha tradito il marito con lo stesso prete che aveva celebrato le loro nozze. Il clamoroso episodio è accaduto in Francia, a Brignoles. Dopo quasi vent'anni di convivenza la coppia aveva deciso di sposarsi, ma è bastato poco a mandare all'aria l'unione della coppia. A causa dell'adulterio il parroco Gerson Peres ha lasciato la guida della chiesa di Saint-Sauveur.

"Rimarrò traumatizzato a vita", ha raccontato ai giornali francesi il marito della donna. Un episodio che ha suscitato naturalmente scalpore fra la comunità, ma che ha lasciato ancor più di stucco l'uomo: "Sono una persona molto religiosa. Ho persino un tatuaggio della Vergine Maria sull’avambraccio sinistro. Vivevo con mia moglie da 17 anni. Abbiamo cresciuto insieme due figli, tra cui una avuta insieme. Mi sono risposato in chiesa tre mesi fa. Non avrei mai potuto immaginare che sarebbe successo quello che è successo", ha detto.

Il parroco è stato allontanato dalla comunità, ma l'ultima parola sul suo ruolo nella Chiesa spetterà al Vaticano. "Il mantenimento dello status di sacerdote non è deciso a livello diocesano. Spetta a Roma”, fanno sapere dalla sua diocesi.

"Padre Gerson ha lasciato la parrocchia di Brignoles venerdì 23 agosto. Mi ha presentato le sue dimissioni, che ho accettato. Viveva in flagrante contraddizione con i suoi impegni, in particolare con quello del celibato", ha annunciato ai fedeli in una lettera il vescovo locale.

Padre Lionel, prete presso la stessa diocesi del protagonista dello scandalo, in un messaggio pubblico ai fedeli ha aggiunto: "Padre Gerson aveva una relazione inappropriata con una donna adulta, che era sposata. L'ho scoperto qualche giorno fa. È stato un vero choc. Ho una certa sensazione di tradimento".