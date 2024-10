La tecnologia ha reso più semplice la nostra vita. Ha migliorato alcuni servizi, ne ha resi più efficienti altri, ha permesso di concentrare meglio il tempo, di crearne altro. E, aspetto da non sottovalutare, molto spesso lo ha fatto gratis.

A volte non ce ne accorgiamo, ma molti aspetti della nostra vita sono ormai delegati ad app, a programmi o a meccanismi che ci aiutano, e non poco, con la vita di tutti i giorni o che sono entrati nella nostra quotidianità. Per capirlo facciamo tre esempi, da tre settori diversi.

Il primo è quello di ChatGPT, il sistema di Intelligenza Artificiale sviluppato da OpenAI e disponibile, nella sua versione base, in forma gratuita. Una ricerca condotta da The Fool mette in luce come l’utilizzo da parte degli italiani sia ancora molto basso, ma chi lo fa ha visto cambiare sensibilmente la propria attività, lavorativa o meno che sia. La ricerca, condotta su un campione di 1.000 persone tra i 16 e i 64 anni ha evidenziato che il 48,5% degli intervistati non abbia mai sentito parlare di ChatGPT mentre l’8% dichiara di usarlo. Tra loro ben il 75% lo trova utile e lo utilizza per migliorare o integrare il proprio lavoro. Il sistema di IA può infatti stimolare la creatività, aiutando a generare idee per progetti o scrittura oppure può facilitare l'apprendimento, fornendo spiegazioni chiare e concise su concetti complessi, rendendo l'informazione accessibile a tutti. Lavoro insomma, ma non solo: molti utenti utilizzano ChatGPT come assistente personale, per organizzare compiti, pianificare eventi e gestire le attività quotidiane.

Mettiamo da parte però le questioni lavorative, parliamo di tempo libero e di intrattenimento. Tra i progetti tecnologici gratuiti che possiamo prendere in esame c’è quello delle piattaforme con slot gratis online, giochi che hanno rivoluzionato il modo in cui viviamo il divertimento, rendendolo accessibile ovunque e in qualsiasi momento. A differenza delle tradizionali slot machine, che richiedono la presenza in un casinò o in un bar, le slot gratis disponibili online possono essere giocate comodamente da casa o in movimento, direttamente sul cellulare. Un’accessibilità che ha contribuito al loro grande successo negli ultimi anni, soprattutto a partire dalla pandemia da Covid 19. I loro marchi di fabbrica sono le funzionalità innovative, le grafiche di livello, la grande varietà di giochi, ma soprattutto la possibilità di giocare gratuitamente attraverso modalità demo che consente agli utenti di esplorare e familiarizzare con i diversi giochi senza alcun rischio economico.

Torniamo alla vita di tutti i giorni per il terzo esempio di come la tecnologia ha migliorato il nostro presente. Parliamo adesso dello SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, che con una semplice password permette ai cittadini italiani di accedere in modo semplice e sicuro ai servizi online della Pubblica Amministrazione e degli enti privati che aderiscono all’iniziativa. Grazie ad essa molti servizi pubblici sono diventati più efficienti e facilmente fruibili: non serve più recarsi fisicamente negli uffici pubblici, non occorre più fare la fila e non serve nemmeno utilizzare più password e username. Basta un solo meccanismo, a volte un solo click, per accedere servizi sanitari, per avviare pratiche burocratiche, per richiedere appuntamenti o per prendere visione di documenti personali.

Una rivoluzione silenziosa che è passata sottotraccia ma che merita di essere sottolineata e apprezzata. Il tutto, ovviamente, gratis. Un bel risparmio per il portafoglio ma anche per il nostro tempo.