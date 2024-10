L’antico nome di Bolotana è “Golotzana”. Ci troviamo nella regione storica del Marghine in un territorio che presenta una notevole varietà di paesaggi.

Tra le località più interessanti per il patrimonio boschivo e per la ricchezza delle acque sono da annoverare Mularza, Baddhe ‘e Salighes e Ortakis.

“Sa domo 'e Garrighera” è la casa bolotanese che custodisce i ricordi del tempo e che riesce rievocare, attraverso una collezione di oggetti, strumenti e fotografie in bianco e nero, i momenti di vita vissuta nei primi del ‘900.

Il viaggio nella casa museo ritrova i racconti di Maria Giovanna Cherchi, uno dei personaggi più amati del panorama musicale della Sardegna. È nata a Bolotana e ha cominciato il suo percorso in musica fin da bambina. Ha cantato in occasione delle visite di Benedetto XVI e di Papa Francesco a Cagliari. Diversi i lavori discografici prestigiosi e una voce, la sua, protagonista in diversi angoli del mondo.