Dopo il Giappone la Cina. I successi internazionali del sassofonista Enzo Favata ormai non sono una novità. E questo da tanti anni. Dopo i concerti di ieri a Wuxi e di ieri l’altro a Shangai, oggi e domani è a Nanchino.

La tournée, organizzata in collaborazione con gli Istituti Italiani di Cultura di Pechino e le organizzazioni locali, proseguirà il 16 a Ningbo e si concluderà il 18 maggio nella capitale cinese. Con l’artista algherese ci saranno i suoi inseparabili musicisti, sardi anche loro, Salvatore Maiore al contrabasso e Marcello Peghin alle chitarre.

Il trio presenterà il progetto “The Secret Window”, con composizioni originali tra musica cameristica e improvvisazioni libere.

La tournée in Cina segue quella del marzo scorso in Giappone, dove i concerti di Favata, proposti a Tokyo, Osaka e Yamaguchi, hanno riscosso un grande successo. L’artista algherese era già stato nel Paese del Sol Levante diversi anni fa per partecipare al festival jazz di Tokyo.

Tantissimi i viaggi all’estero succedutisi nel tempo e che hanno consacrato la caratura internazionale di Enzo Favata. Dall’India all’Africa, dal Brasile all’Argentina, e poi ancora Spagna, Germania, Norvegia, Irlanda, Croazia, Romania, Kuwait e altri ancora.

Intanto, è stato presentato recentemente a Cagliari il Festival Jazz Musica sulle Bocche 2017 che si svolgerà a Santa Teresa Gallura dal 31 agosto al 3 settembre.