Si è concluso sabato pomeriggio il Tour in Sardegna di Leonardo Patrignani, registrando un grande successo di pubblico tra gli amanti del genere Fantasy.

Dal 7 al 12 aprile, l'autore della Saga Multiversum, solare, divertente, disponibile al dialogo con i lettori, ha letteralmente incantato le platee sarde. E' riuscito ad attirare l'attenzione e a entusiasmare soprattutto i più giovani, che l’hanno accolto numerosi nelle diverse tappe, curiosi di conoscere uno scrittore dal passato ricco di esperienze interessanti, maturate non solo nel campo della scrittura ma anche in quello musicale e del doppiaggio di videogames.

Con l'ultimo libro di Leonardo Patrignani, Utopia, si chiude la trilogia Multiversum, che si sta rivelando un vero e proprio caso editoriale nazionale e internazionale. Da qualche anno a questa parte sono, infatti, diciotto gli Stati in cui la saga italiana viene pubblicata.

Nei dodici appuntamenti, organizzati in occasione della Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d'Autore da Francesca Nonis della Libreria "Il labirinto" di Alghero, sono state numerose le attività che hanno visto impegnati anche gli alunni di alcune scuole di diverso ordine e grado delle province di Sassari e Nuoro.

Si sono distinti per l'impegno e la creatività, gli alunni di Osilo e di Oschiri, che hanno partecipato all'iniziativa, grazie a due progetti finalizzati alla promozione della lettura.

Gli alunni della classe 3^ A della Scuola secondaria di I grado di Osilo, nell'ambito del Progetto "A scuola con l'autore", hanno prodotto diversi elaborati grafici ispirandosi alla trama della saga e si sono cimentati in un'intervista a Leonardo Patrignani, intervallata da letture dal vivo di passi significativi di Multiversum, meritando i complimenti dello scrittore, che ha commentato dicendo di aver avuto la sensazione di trovarsi in una trasmissione televisiva.

Gli alunni delle classi I A e I B della Scuola secondaria di I grado di Oschiri, impegnati nel progetto "Viaggio nel mondo del libro", dopo due mesi di intenso lavoro, alla presenza non solo dell'autore ma anche del sindaco e della cittadinanza, hanno presentato un evento, durante il quale sono stati proiettati perfino un cortometraggio, un booktrailer e un simpatico spot pubblicitario, da loro realizzati, tutti ispirati al primo romanzo della trilogia Multiversum. Lo stesso scrittore, sul suo profilo Facebook ha definito tale incontro il "più emozionante di questi tre anni di presentazioni in giro per l'Italia".

Ancora una volta la scuola sarda, nonostante le scarse risorse economiche e la carenza di mezzi e strumenti, si è mostrata sensibile e attenta al mondo letterario.