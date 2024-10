Ultima serata della kermesse "Pastorale del Turismo" ideata dalle Diocesi di Lanusei e di Nuoro, giunta ormai alla sua nona edizione: appuntamento questa sera con spettacoli, riflessioni, dibattiti e confronti con grandi ospiti.

La serata si apre alle 21, con il momento di accoglienza curato dalla comunità di Perdasdefogu. A seguire, per il progetto Camineras a cura di Vincenzo Ligios, Alessandro Drudi presenta il cortometraggio “Son desto”.

Per il gran finale è in programma il dialogo-dibattito dal titolo “Scienza senza certezze? Tra bisogno di verità e intelligenza artificiale”. Con Paolo Benanti e Marco Bersanelli. Modera la giornalista Simona De Francisci.

L’ingresso è libero.

Paolo Benanti

Francescano del Terzo Ordine Regolare, teologo romano, classe 1973, Paolo Benanti si occupa di etica, bioetica ed etica delle tecnologie. In particolare i suoi studi si focalizzano sulla gestione dell'innovazione: Internet e l'impatto del Digital Age, le biotecnologie per il miglioramento umano e la biosicurezza, le neuroscienze e le neurotecnologie. Dal 2008 è docente presso la Pontificia Università Gregoriana, l’Istituto Teologico di Assisi e il Pontificio Collegio Leoniano ad Anagni. Ha fatto parte della Task Force Intelligenza Artificiale per coadiuvare l'Agenzia per l'Italia digitale. È membro corrispondente della Pontificia accademia per la vita, con particolare mandato per il mondo delle intelligenze artificiali. A fine 2018 è stato selezionato dal Ministero dello sviluppo economico come membro del gruppo di trenta esperti che, a livello nazionale, hanno il compito di elaborare la strategia nazionale sull'intelligenza artificiale e la strategia nazionale in materia di tecnologie basate su registri condivisi e blockchain.

Marco Bersanelli

Professore ordinario di Fisica e Astrofisica presso l'Università degli Studi di Milano. Si occupa di cosmologia osservativa. Ha lavorato presso Lawrence Berkeley Laboratory, nell’università della California e ha partecipato a due spedizioni scientifiche alla base antartica Amundsen-Scott al Polo Sud. È fra i principali responsabili scientifici della missione spaziale Planck dell'ESA, i cui risultati hanno permesso di stimare con precisione i parametri cosmologici fondamentali (materia oscura, energia oscura, materia barionica, curvatura, costante di Hubble, età dell’universo) e di studiare l’universo galattico ed extragalattico nelle microonde. Attualmente è impegnato in esperimenti di nuova generazione per rivelare la traccia di onde gravitazionali primordiali nella polarizzazione del fondo cosmico. È autore di oltre 300 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali e di numerose opere di carattere divulgativo e interdisciplinare. Dal 2012 è presidente della Fondazione Sacro Cuore per l’educazione dei giovani.