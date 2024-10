Strazio e disperazione al funerale di Anna Laura Pilia, che si è svolto questa mattina alle ore 11:00 a Tortolì nella chiesa di Sant’Andrea, gremita di gente per dare l’ultimo saluto alla piccola di 10 anni, morta per annegamento lo scorso 8 agosto nelle acque del porto di Arbatax mentre stava prendendo lezioni di vela sua una barca monoposto che si è fatalmente capovolta facendola finire in mare.

Il feretro è arrivato dall’ospedale di Lanusei, dove sul corpo della bimba è stata effettuata l’autopsia.

In chiesa, in prima fila i genitori e il fratellino di Anna Laura, distrutti dal dolore, ma anche i compagni di scuola delle elementari. che, con le lacrime agli occhi, hanno accompagnato Anna Laura nel suo ultimo viaggio. Tra le lacrime hanno assistito al funerale della loro giovane amica appassionata di vela.

Passione che il parroco Pietro Crobeddu, nella sua omelia funebre, ha sottolineato ricordando anche la gioia della piccola pochi mesi fa quando proprio all'interno della Cattedrale fece la prima comunione. Un addio straziante e colmo di una tristezza assordante che non passerà presto.

All’uscita dalla chiesa, la piccola bara bianca è stata accolta da palloncini bianchi e un lungo applauso. “Dolcissima Anna Laura, ti portiamo tutti quanti nel nostro cuore come dono di Dio dato a ciascuno di noi”, è stato detto durante i funerali.

Nei video in basso l'arrivo in chiesa del feretro.

Nel video in basso l'uscita del feretro dalla chiesa.