Al via di nuovo, per i donatori di sangue di Sassari, gli screening gratuiti , offerti dall'Avis Provinciale di Sassari, in collaborazione con l'Associazione Sardegna for You, nelle diverse sedi comunali dell'Avis, nell'ambito del progetto “Un Dono a chi Dona 2024”, sostenuto della Fondazione di Sardegna.

Si tratta di un'iniziativa di sensibilizzazione nata per offrire un'assistenza sanitaria gratuita ai donatori di sangue, ma anche per informare tutti i cittadini sull'importanza di aderire, a tutela della propria salute, a test di screening.

Dopo la pausa estiva sono quattro gli appuntamenti in programma per il mese di settembre. Per ogni tipologia di esame, gli specialisti consegneranno subito il riferimento, con indicatore quanto riscontrato ed eventuali approfondimenti da fare in caso di esito positivo.

NEL DETTAGLIO - Sabato 14 settembre nella sede Avis di Viddalba si svolgerà lo screening delle arterie carotidi e lo screening ecografico dell'aneurisma dell'aorta addominale; sabato 21 nella sede dell'Avis Comunale di Usini si svolgerà lo screening dermatologico e l'ecografia alla tiroide; sabato 28 nella sede di Tergu gli screening pneumologico e per l'insufficienza venosa arti inferiori. Infine, domenica 29 nella sede dell'Avis di Ittiri lo screening delle arterie carotidi, lo screening ecografico dell'aneurisma dell'aorta addominale e l'ECG.

PREVENZIONE PER TUTTI - Considerata la forte richiesta, l'Avis Provinciale ha deciso di includere nel progetto anche chi non è un donatore, a fronte di un piccolo contributo. In totale sono previsti 6.520 esami e fino ad ora ne sono stati effettuati circa 2.000.

PRENOTAZIONI - Per i donatori è possibile prenotarsi contattando direttamente la propria sede comunale dell'Avis, mentre per tutti gli altri è possibile farlo al numero 3517702262 da lunedì a venerdì dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 18.00, oppure sul sito www.sardegnaforyou.com

“Questo è un progetto a cui noi teniamo tantissimo – spiega Antonio Dettori, presidente dell'Avis Provinciale di Sassari – perché in questo modo riusciamo a ringraziare i nostri preziosi donatori, ma anche a sensibilizzare le persone verso il valore della diagnosi precoce, della solidarietà e verso uno stile di vita sano”.

Sul sito www.avisprovincialesassari.it è possibile prenotare la donazione di sangue, scegliendo l'orario e il giorno che si preferisce.