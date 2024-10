"E' inutile nascondere che per il M5s la Sardegna rappresenta una priorità: dopo essere stato in Sicilia e Calabria, oggi sono qui e presto tornerò per altri incontri". Lo ha dichiarato il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, all'aeroporto di Cagliari per l'incontro con i candidati del M5s alle elezioni suppletive della Camera del 20 gennaio e alle regionali del 24, rispettivamente Luca Caschili e Francesco Desogus.

Toninelli, in compagnia dei due candidati, ha affrontato i principali problemi che affliggono la Sardegna, dai trasporti alla mancanza di lavoro. "E' inaccettabile che la vecchia politica abbia abbandonato questa regione, con tanti ragazzi costretti a lasciare l'isola e tornare solo per le vacanze".

"Una cosa deve essere chiara a tutti: Luca Caschili è l'unico candidato della maggioranza alle suppletive di Cagliari. Lo dico ai 250mila sardi che andranno a votare, se volete avere come rappresentate un parlamentare che conosce il territorio e ha studiato, dovete votare lui, tutti gli altri sono dell'opposizione".

"Il timore - ha concluso il ministro - è che in pochi vadano a votare, si parla poco di queste elezioni".