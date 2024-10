Sabato, 11 ottobre alle ore 18.00, sarà presentato presso l’Hotel Belvedere il nuovo libro di don Giuseppe Pani: “Le tue labbra stillano nettare. Lettura al cinema del Cantico dei Cantici”, edito dalla prestigiosa casa editrice cattolica “Effatà” (euro 9.50). Un saggio breve, 112 pagine, nel quale l’autore commenta in modo “originale” il poema biblico del Cantico dei Cantici attraverso cinquanta scene tratte da film molto popolari.

Il Cantico, perla custodita nella conchiglia della Bibbia, vede come protagonista una coppia che non smette mai di dichiarare il proprio amore: due attori, due amanti che manifestano il loro desiderio e anelano a vivere l’amore profondamente gioioso e tenero, dono straordinario del Dio-Creatore.

Don Pani, tonarese – ormai alla sua quinta pubblicazione – è docente stabile di Teologia Morale all’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Sassari, dove si dedica in modo particolare allo sviluppo della teologia e della spiritualità nuziale. Parroco a Villanova Truschedu e giornalista pubblicista, tiene anche corsi di educazione all’immagine sia a livello accademico che pastorale.

«Ho scritto questo saggio – afferma don Giuseppe – unendo la poesia del Cantico a quella del cinema, per soddisfare la mia “voglia di tenerezza”: titolo, non a caso, del pluripremiato film di James L. Brook. Non si tratta di un commento esegetico, ma di una lettura d’amore: un invito a comprendere che l’incontro di un “io” con un “tu”, quando diventa un “noi”, spalanca le porte della vita divina». Così spiega, poi, il motivo della prima assoluta a Tonara: «Ogni volta che cerco di creare, di “generare” qualcosa ripenso alle mie origini. Si può generare perché si è stati generati. Per mettere al mondo, dobbiamo prendere consapevolezza di essere stati messi al mondo. Per rapportarci agli altri con tenerezza dobbiamo riconoscere di essere “nati”: La mia nascita è quando dico tu, ha scritto il poeta Aldo Capitini. Le mie radici, dunque, sono state fondamentali nella stesura di questo mio nuovo lavoro».

Le tue labbra stillano nettare propone anche i contributi di una giovane coppia (Roberto Tangianu, artista e giornalista, e Laura Mattu), di una nota scrittrice e giornalista (Stefania De Michele) e, soltanto online – per gli appassionati di lingua sarda – un breve studio di Pier Luigi La Croce.

«Un testo destinato a tutti – si legge nella quarta di copertina – per evitare che questo straordinario poema diventi una sorta di “Atlantide” della Sacra Scrittura».

Il libro, in versione cartacea ed ebook, sta riscuotendo un buon successo a livello nazionale (online è tra i libri cattolici più venduti). Distribuito in tutte le librerie religiose d’Italia, sarà proposto dalla casa editrice all’imminente Fiera Internazionale del Libro di Francoforte per essere tradotto in altre lingue. Oltre all’autore, interverranno alla presentazione: Giovanni Melis, Pier Luigi La Croce e il Coro parrocchiale San Gabriele Arcangelo.