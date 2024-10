L’iniziativa di scrivere un libro sulla vita del pallone a Tonara, ha consentito agli autori Bastiano Loche e Patrizio Tatti di ripercorrere stagioni calcistiche indimenticabili.

Il titolo è “TERRA ROSSA”, con chiaro riferimento al fondo di caolino argilloso dei tre campi di calcio del paese, Su Pranu, Sa Pira e su Nuratze. I racconti e le fotografie che rendono il testo gradevole e coinvolgente, ancora oggi creano tanta commozione soprattutto negli ex giocatori che nel lontano 1950 erano presenti alla storica partita dell’esordio.

Nelle intenzioni degli autori, il libro è diretto ai ragazzi di oggi, affinché colgano lo spirito propriamente sportivo (non c’erano i riflettori della modernità) che animava gli incontri di calcio delle generazioni precedenti alle loro. Soprattutto di quelle dei primi anni, quando, come dice Bastiano Loche, “anche un pallone di cuoio ben crociato era frutto dei sacrifici personali degli atleti che ne prolungavano la sua vita, con pezzetta di gomma e paraliquido, anche per due annate sportive”.

L’idea di fare calcio a Tonara nasce nel 1949, in occasione dell’istituzione nel paese delle scuole medie. Il merito dell’iniziativa, come sottolinea lo stesso Bastiano Loche, “è degli insegnanti giunti nel paese barbaricino dal continente”.

Il libro è ricco di racconti e di aneddotti, a partire dal pallone “rustico”, come già accennato, e dai mezzi d’epoca e di fortuna degli anni, soprattutto ’50 e ’60, per il trasporto dei giocatori nelle loro trasferte.

Da sottolineare che la storia del calcio a Tonara è coniugata anche al femminile, grazie all’iniziativa, negli anni ’80, della Società Sportiva P. Mereu. Altra squadra di donne è la Tia Girls, mentre opera attualmente in seconda categoria l’ASD TONARESE.

Nel libro è messo in evidenza l’operato delle squadre giovanili che disputano i tornei a livello regionale e sono tutte provenienti dalla Scuola Calcio frequentata da atleti di tutta la zona. È la scuola che ha dato il via al successo di Marco Sau, il campione che oggi milita nelle file del Cagliari.

Domenica 21dicembre, alle ore 18,30, nel Centro Polifunzionale ci sarà in paese anche la squadra del Cagliari per assistere alla presentazione del libro “TERRA ROSSA”.

Durante l’incontro saranno proiettati dei filmati relativi ai periodi che maggiormente hanno caratterizzato la vita del pallone a Tonara.