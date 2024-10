“C'era una vecchia, bassa casa su quella piazza d'aquile.

Mi sarebbe piaciuto vivere là. Il villaggio vero e proprio, composto di due villaggi uniti insieme come un orecchio col suo pendente, si alzava più in là, nel fondo, come uno sporto accanto al culmino del lungo, ripido pendio boscoso che non aveva fine giù per le sue profondità d'ombra.

E per quel pendio il giorno prima era salito il vecchio contadino del treno con le sue due sgargianti figliole, e il cavallo carico delle bisacce. E da qualche parte in uno di quei due perlacei villaggi disposti in riga là di fronte doveva esserci il mio girovago col suo compagno.

Mi sarebbe piaciuto vedere il loro banco alla fiera, e bere acquavite con loro.

"Che bella la processione!" disse qualcuno rivolgendosi al conducente”.

foto Tonara da: www.coropeppinomereu.it

DOVE SI TROVA TONARA?

NOTE. Chi volesse inviare appunti di storia, letteratura, citazioni riguardanti il proprio paese può farlo indirizzando i contenuti e una foto (facoltativa) all'indirizzo email redazione@sardegnalive.net