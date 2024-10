"Abbiamo deciso, con la carta dei principi e dei valori, che il M5s fa parte del campo progressista e questo è un fatto da cui non si può tornare indietro". Lo ha detto, parlando alla Festa nazionale dell'Unità di Reggio Emilia, la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, dialogando con Pierluigi Bersani.

"Se mai l'assemblea dovesse decidere un'altra collocazione - aggiunge la governatrice sarda -, io ne prenderò atto, perché la mia collocazione è di donna progressista e non posso pensare di essere messa in un altro contesto".

"Abbiamo fatto una battaglia per andare in Europa in un gruppo di sinistra. A me non piace chiamarlo campo largo, mi piace di più campo progressista. I valori sono gli stessi, tenere la schiena dritta di fronte al fascismo è lo stesso. Certo, è una strada in cui chiaramente bisogna incontrarsi, trovare degli equilibri: ma avere delle diversità è una ricchezza", conclude Alessandra Todde.