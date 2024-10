"In due giorni la Sardegna conquista due medaglie olimpiche per l'Italia! Siamo enormemente orgogliose ed orgogliosi per la vittoria della cagliaritana Marta Maggetti, oro nel windsurf, e per la medaglia d'argento conquistata nel canottaggio dall'oristanese Stefano Oppo in coppia col compagno Gabriel Soares. Complimenti da tutta la Sardegna. Bravissima e bravissimi!". Così la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, sui social in merito ai risultati di due atleti sardi alle Olimpiadi 2024.

Ieri Stefano Oppo ha conquistato la medaglia d’argento con Gabriel Soares nel canottaggio, nel due senza. Oggi, invece, Marta Maggetti ha regalato all’Italia il sesto oro di queste Olimpiadi.