“La Sardegna continuerà a combattere a testa alta contro l'autonomia differenziata nonostante le lamentele di Fontana o Zaia di qualche altro leghista con il dente avvelenato. Abbiamo presentato il nostro ricorso alla Consulta e siamo in prima fila contro chi vuole spaccare l’Italia e indebolire la Sardegna", così Todde replica a Fontana e al ricorso presentato dalla Lombardia.

La Regione Lombardia ha deciso infatti di presentare opposizione ai ricorsi promossi dalla Puglia e dalla Sardegna alla Corte Costituzionale contro il presidente del Consiglio contestando "l'illegittimità costituzionale" della legge sull'autonomia differenziata e chiedendone l'annullamento. Come Lombardia "non vogliamo sostituirci al governo, che certamente saprà far valere le proprie ragioni – ha dichiarato Fontana con il sottosegretario lombardo all'Autonomia Mauro Piazza - ma non possiamo accettare che altre Regioni cerchino di danneggiarci in un percorso legittimo e che consentirà alla Lombardia di correre ancora più veloce assumendosi le proprie responsabilità".