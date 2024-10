Tiana punta alla promozione culturale dell'antica Gualchiera Bellu organizzando un'intera giornata all'insegna della riscoperta e della valorizzazione degli antichi mestieri e delle tradizioni pastorali. La cooperativa Educare Insieme, che gestisce il sistema museale Le Vie dell'acqua in collaborazione col Comune di Tiana, nell'ambito delle iniziative di promozione culturale del sito, ha programmato per domani una intera giornata dedicata alla filiera della lana: “Dalla pecora al telaio e su tusorzu in Gualchiera”.

A partire dalle 9,30, oltre alla visita guidata, verrà fatta una dimostrazione dell'arte della tosatura con “is ferros de tundere”, della lavatura della lana nel fiume e poi ancora della cardatura, dell'orditura e della filatura della lana di pecora. Inoltre sarà passibile visitare il laboratorio di tintura della lana con erbe tintorie locali. Il sito si trova a un chilometro del paese. Vi si possono ammirare due gualchiere e un mulino, esempi di archeologia industriale e rurale risalenti al 1700 e ancora perfettamente funzionanti. Roberto Tangianu