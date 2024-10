La cantante Marta Pedoni, 25 anni, di Sassari, entra nel cast di The voice of Italy, il talent show di RaiDue, di cui ieri sera è andata in onda la seconda puntata. Il talento sassarese si è esibito sul palco televisivo con "Who wants to live forever" dei Queen, conquistando il gradimento di due giudici su quattro, Emis Killa e Raffaella Carrà.

Alla fine, Marta Pedoni ha scelto di entrare nel team del rapper brianzolo. Appassionata di cosplay e di musica, studentessa di Scienze biomediche, la cantante sarda ha iniziato da giovanissima a tentare la strada del successo. Dopo aver vinto il Festival di Sardegna nel 2005 e "Isola Paradiso" nel 2008, in quello stesso anno ha partecipato a "Una voce per Sanremo".

Nel 2010 è stata riserva ad Amici e nel 2012 è arrivata tra i finalisti dei provini di X Factor. Marta Pedoni si unisce all'algherese Davide Ruda, 33 anni, alla diciassettenne Aurora Lecis, di Samassi, e alla genovese di nascita ma olbiese di adozione Anna Castaldi, anche lei 17 anni, protagonisti sardi della prima puntata di The Voice of Italy 2016, andata in onda otto giorni fa.

In questa prima fase i partecipanti di The voice vengono selezionati attraverso una "blind audition". Mentre il concorrente si esibisce di fronte al pubblico in sala e a quello incollato alla tv, i quattro selezionatori restano di spalle e possono solo ascoltare, senza farsi influenzare da nient'altro che la voce.

Solo quando la performance è di gradimento, uno o più giurati premono il bottone che fa ruotare le rispettive poltrone e possono vedere per la prima volta il cantante che hanno scelto di tenere in gara.