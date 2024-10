Le autorità thailandesi hanno ucciso l'uomo responsabile di una sparatoria che ha provocato tre morti e altri tre feriti. L'uomo di 29 anni, identificato come Anuwat Laemthong, è stato colpito dopo essersi barricato per 15 ore in una casa nel distretto di Mueangha.

Dopo aver iniziato a sparare dal secondo piano di una casa, secondo il Bangkok Post, quasi un centinaio di agenti di polizia si erano precipitati sul posto per cercare di convincere l'uomo a deporre le armi.

Le vittime, anch'esse identificate, sono tre uomini che stavano attraversando la strada quando Laemthong ha iniziato a sparare. Due dei feriti sono poliziotti e la terza è una donna che camminava anche lei per strada quando è iniziata la sparatoria.