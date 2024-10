Grave incidente sulla 131 Dcn, all’interno della galleria “Siniscola Sud” in direzione Olbia: tre le auto coinvolte e quattro i feriti.

In particolare una Toyota Aygo e una Fiat Panda si sono scontrate violentemente. All’interno della prima una coppia di giovani tedeschi: alla guida una ragazza, rimasta incastrata nell’abitacolo e liberata da una squadra dei Vigili del fuoco di Siniscola. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale di Olbia con vari traumi. Nella Panda, invece, viaggiavano due ragazzi del Nuorese: particolarmente gravi le condizioni del ragazzo che era alla guida, liberato dai Vigili del fuoco e portato in elisoccorso a Sassari. Coinvolta solo parzialmente una terza auto, una Ford s-max.

Particolarmente lunghe e complicate le operazioni per liberare i feriti dagli abitacoli delle rispettive auto. Sul posto, oltre all’elisoccorso, anche due ambulanze di Budoni e Siniscola. Presenti inoltre personale Anas e la Polizia stradale per la gestione del traffico, rimasto bloccato per via della chiusura dell’intera galleria con il traffico deviato verso l’abitato di Siniscola e Posada.