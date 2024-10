Non c'è altro da aggiungere o ben poco a ciò che i ragazzi del Vab Sinnai Sarda Ambiente postano sulla fan page ufficiale: loro, i volontari che combattono ogni giorno sul fronte incendi, insieme alla "macchia antincendio regionale", (cui fanno parte non solo i Vigili del Fuoco, Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale, ma anche Forestas, associazioni e tanti altri volontari dei centri limitrofi), hanno fatto tanto in questi due giorni in cui gli 'assassini', complice il vento di maestrale, hanno compiuto l'ennesimo e barbaro gesto di appiccare i roghi. Ieri sera, tra Sinnai e la 125, il finimondo. Riportiamo per intero il post di sfogo e di rabbia dei volontari, con una drammatica foto scattata dopo che le fiamme hanno divorato circa 300 ettari tra Burranca, Trieste e Brandanu. (A.C.)

"Ormai quasi 30 ore di intervento, lasciamo la zona devastata dall’incendio... noi abbiamo dato ciò che potevamo per minimizzare i danni... lo abbiamo fatto collaborando con tante associazioni presenti sul posto, con le squadre della forestale, di Forestas, che come noi ci hanno messo corpo e anima per combattere le fiamme da terra e bonificando il perimetro...molte volte rischiando, molte volte spingendoci sino allo stremo delle nostre forze... si torna a casa mortificati per ciò che l’uomo ha fatto alla nostra terra, con la speranza che il nostro sudore e le nostre lacrime siano la prima linfa per far rigermogliare questo fazzoletto di terra... concludiamo le nostre attività condividendo il pensiero di una nostra volontaria: “ intorno a me solo terra bruciata e in silenzio, stremati, annusiamo il suo grido d’aiuto... terra sarda...".