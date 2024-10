Fabio Delogu , allevatore 48enne di Mamoiada che era latitante , è stato arrestato dai Carabinieri con l' accusa di tentato omicidio nei confronti di Albino Sella avvenuto nelle campagne di Mamoiada nel febbraio 2020 .

Delogu è stato catturato in una zona impervia delle campagne di Mamoiada dai militari della Compagnia di Nuoro, in collaborazione con la Squadriglia di Pratobello, dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sardegna e con l'ausilio di sorvolo del Nucleo Elicotteri di Olbia. Già destinatario della misura della custodia cautelare in carcere Delogu, da un anno era irreperibile.

Albino Sella era scampato a un agguato nel febbraio 2020 sulla vecchia strada che collega Nuoro a Momoiada. Contro di lui erano stati esplosi alcuni colpi di fucile andati a vuoto. Albino è fratello di Danilo Serra, ucciso con una fucilata al volto il 18 settembre del 2008, e lui stesso è attualmente in carcere: sta scontando una pena di 9 anni per l'omicidio di Antonio Deiana avvenuto a Mamoiada nel 2016. Condanna già passata in giudicato.