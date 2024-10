Comincia oggi, lunedì 2 settembre, una settimana caratterizzata da forti temporali e piogge su molte delle regioni italiane, con fenomeni localmente intensi, ma le temperature si manterranno sempre su valori ben al di sopra delle medie climatiche di riferimento.

Lo annuncia Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it. "In questo momento - spiega - abbiamo la presenza sia dell'anticiclone africano, sia di un flusso perturbato nordatlantico che già da oggi si allungherà verso il bacino del Mediterraneo. L'Italia si trova proprio nel mezzo".

Entro metà settimana i temporali, causati dall'interazione tra il caldo preesistente e l'aria più fresca in arrivo, potranno colpire anche alcune zone di pianura del Piemonte e Torino e, in maniera più localizzata, le aree occidentali della Lombardia (come Milano) e alcuni tratti interni del centro. Sul resto del Paese, in particolare al sud Italia e sulle Isole Maggiori, il meteo continuerà a essere dominato dal sole e dal caldo intenso, fatta eccezione per le aree dei rilievi dove potranno comunque verificarsi alcuni locali acquazzoni. Le temperature rimarranno elevate, mantenendo un clima tipicamente estivo, con punte che potranno ancora superare i 35°C al Sud. E' atteso invece un lieve calo termico al centronord. Dando uno sguardo oltre metà settimana, giovedì 5 si preannuncia come la giornata peggiore della settimana, con il passaggio di una perturbazione che intensificherà ulteriormente l'instabilità temporalesca già presente, investendo dapprima il nord e coinvolgendo successivamente le regioni del sud. In questo contesto le temperature scenderanno su tutte le regioni.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA:

Previsioni per oggi, lunedì 2 settembre: cielo nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli sui settori centrale e settentrionale. Temperature in lieve diminuzione. Venti deboli a regime di brezza. Mari poco mossi.

Previsioni per martedì 3 settembre: cielo irregolarmente nuvoloso. Temperature in lieve diminuzione. Venti generalmente deboli a regime di brezza, con debole componente orientale. Mari poco mossi.

Tendenza per i giorni successivi: mercoledì e giovedì il cielo risulterà irregolarmente nuvoloso con probabili precipitazioni isolate, anche a carattere convettivo, specialmente nelle zone interne. Le temperature saranno in lieve aumento. I venti saranno generalmente deboli variabili, con debole componente meridionale. I mari saranno poco mossi.