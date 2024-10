L’afa che nelle ultime settimane ha stretto la Sardegna in una morsa rovente potrebbe già essere un ricordo. Dopo le piogge di ieri, infatti, un altro fronte temporalesco si avvicina all’Isola dalle Baleari portando nuovi rovesci, mentre tra domenica soffierà anche il maestrale, prima di ritornare a temperature sulla media stagionale ma senza l'afa dei giorni scorsi.

A mostrarlo le carte meteorologiche dell'Aeronautica militare della base di Decimomannu. "L'area di bassa pressione attualmente sulle Baleari si sta spostando sulla Sardegna e già nel pomeriggio di oggi sono previste delle precipitazioni localmente anche a carattere temporalesco - spiegano dall'ufficio meteo Am - un cambiamento della situazione che ci sarà anche domani con questa moderata instabilità e temperature in diminuzione sia sui valori massimi che minimi".

Un calo di circa 4-5 gradi con le medie che torneranno sui 32 gradi con un piccolo apporto di acqua anche nei bacini dell'Isola, oggi in sofferenza a causa di un prolungato periodo siccitoso. Un'ulteriore diminuzione ci sarà a partire da domenica con l'ingresso della ventilazione dal maestrale che sarà abbastanza sostenuto: "l'intensificazione è prevista per la la sera del 18 e sino a lunedì 19 con punte di 50 km/h lungo le coste esposte, soprattutto quelle occidentali - osservano ancora i meteorologi dell'Aeronautica - Il vento sarà in attenuazione dalla sera di lunedì ma la canicola andrà via per almeno una decina di giorni per effetto dell'arrivo, da martedì, di un anticiclone che stavolta non è di matrice africana ma atlantica".

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per oggi, venerdì 16 agosto: cielo nuvoloso con precipitazioni isolate, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con cumulati moderati, possibili temporali forti isolati sui settori settentrionali e orientali. Temperature massime in moderato calo, minime stazionarie. Venti deboli variabili con locali raffiche durante le precipitazioni temporalesche. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni per sabato 17 agosto: cielo irregolarmente nuvoloso. Precipitazioni a carattere di rovescio o temporali isolati, con cumulati deboli. Temperature massime stazionarie, massime in leggero calo. Venti deboli variabili con locali rinforzi durante le precipitazioni temporalesche. Mari poco mossi o mossi.

Tendenza per i giorni successivi: le giornate di domenica e lunedì saranno caratterizzate da cielo irregolarmente nuvoloso che potranno portare precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale. Le temperature tenderanno a diminuire. I venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. I mari saranno generalmente mossi.