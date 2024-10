Intorno alle 20 di ieri sera i Vigili del fuoco di Tempio sono intervenuti in via Kennedy, sulla collina di Curraggia a Tempio, per un incendio che ha interessato la vegetazione.

Il lavoro della squadra ha evitato che fumo e fuoco si propagassero ulteriormente.

Non sono state segnalate persone coinvolte nell'evento, sul posto era presente anche la Polizia locale di Tempio.