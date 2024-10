Durante l’estate appena trascorsa, la Polizia di Stato ha predisposto nella città di Tempio Pausania numerosi servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati maggiormente diffusi. Nella fascia costiera ricadente sotto la giurisdizione del Commissariato di Tempio sono stati effettuati dei servizi straordinari di controllo del territorio, specie nei comuni di Badesi, Valledoria e Trinità d’Agultu anche con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine Sardegna che hanno portato all’identificazione di oltre duecento persone e sessanta veicoli.

L’attività ha fornito un valido contributo nel controllo del territorio in quei comuni in occasione della previsione di feste, anche organizzate in alcune discoteche locali, dove hanno partecipato numerosi turisti anche minorenni.

Gli agenti hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione nei confronti di una cittadina italiana che aveva perpetrato una rapina in concorso. La stessa è stata intercettata presso il comune di Luogosanto e condotta presso la casa circondariale di Bancali, a Sassari.

Un cittadino 50enne, incensurato, è stato invece denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione e coltivazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di oltre venti piante di canapa indiana.

Infine, sono stati denunciati tre minorenni per lesioni personali in concorso, autori di un’aggressione avvenuta nel comune di Valledoria durante una manifestazione musicale.