Esce oggi "S'Istoria", la prima raccolta antologica dei Tazenda.

Il cofanetto contiene anche un inedito "Sa Oghe", dedicato a Andrea Parodi, compianto leader e voce del gruppo rock-etnico sardo.

Pubblicato dalla Sony Music raccoglie i primi tre album della band, Tazenda, Murales e Limba, mai ristampati, qui per intero e i brani più significativi del loro repertorio, comprese le numerose collaborazioni con alcuni dei più importanti artisti italiani. Una su tutte quella con Fabrizio De Andrè che nel 1992 firmò assieme a loro il testo di "Pitzinnos in sa gherra", presentato poi al Festival di Sanremo. Sono 52 in tutto i brani, testi che celebrano una Sardegna arcaica e misteriosa, un manoscritto culturale per salvaguardare la lingua madre.

Dal più noto "Spunta la luna dal monte", con Andrea Parodi alla voce insieme a Pierangelo Bertoli, al celebre canto d'amore "No potho reposare", al capolavoro della rinascita "Domo mia", passando per "Nanneddu meu", simbolo della lotta e della denuncia verso le ingiustizie e i soprusi, ancora "Carrasecare", "Mamoiada".

"Ci piace e ci rende felici il fatto di autocelebrarci, avendo la fortuna di poter pensare che forse non abbiamo fatto ancora niente. Ma intanto questo 'niente' è qui, dentro questo cofanetto, che ruggisce e implora di essere ascoltato, cantato e amato. Così come noi - dichiarano i Tazenda - abbiamo amato e amiamo la nostra musica e la nostra terra".