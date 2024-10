Una nuova collaborazione fra Tazenda e Modà è stata annunciata sui social. Lo hanno comunicato su Instagram i cantanti dei due gruppi, Nicola Nite e Kekko Silvestre, insieme in un videomessaggio: "Solitamente non mi piace cantare le canzoni scritte dagli altri - racconta la voce dei Modà -, ma a questo giro mi sono innamorato di un pezzo talmente bello, scritto dal cantante dei Tazenda, che ho deciso di inciderlo".

"Non vediamo l'ora di farvelo ascoltare - commentano insieme -. Ci stiamo lavorando e uscirà dopo l'estate". "Ovviamente - precisa Kekko - si tratta di un duetto coi Tazenda, sarà una nuova collaborazione con uno dei miei gruppi preferiti in assoluto, e soprattutto un gruppo sardo... la mia Sardegna".

"Non vediamo l'ora di farvi rivivere un po' di emozioni come successo per Cuore e Vento", concludono gli artisti.