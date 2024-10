Arnaldo Boeddu, segretario generale della Filt Cgil Sardegna, commenta così il taglio dei voli tra Alghero e Roma da parte di Aeroitalia: "Semplicemente inaudito quello che sta accadendo sui voli in continuità territoriale sulla tratta in continuità territoriale".

"Nel mese in cui si registra il maggior traffico passeggeri la compagnia Aeroitalia, nei giorni cadenti i martedì, giovedì e venerdì del mese di agosto cancella il volo in partenza da Alghero per Roma delle 11:10. Ma, non bastasse questo - tuona il leader della Filt Cgil - nei giorni cadenti il lunedì, mercoledì e sabato cancella il volo in partenza da Alghero per Roma delle 15:10".

Secondo Boeddu, "non è pensabile che si possa accettare una simile situazione ed una riduzione delle frequenze giornaliere portandole da quattro a tre. Se la Regione dovesse consentire tutto questo non potremmo più parlare di continuità territoriale e tanto meno di diritto alla mobilità. In questo modo si sta sancendo un vero e proprio libero mercato. Per queste ragioni - conclude il sindacalista - la giunta regionale, deve intervenire ai massimi livelli per fare in maniera che vengano ripristinati i voli previsti e garantiti nella stagione estiva, peraltro già insufficienti".