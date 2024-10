Roma, 8 apr. (Adnkronos) - Gli incentivi fiscali previsti dal Superbonus "sono probabilmente la peggiore misura di politica fiscale attuata nel paese negli ultimi dieci anni". E' netto il giudizio dell'osservatorio Oxford Economics che ricorda come "inizialmente sono stati implementati come misura anticiclica dopo la pandemia ma sono continuati durante un periodo in cui l’economia è cresciuta in modo piuttosto forte". L'analisi di Oxford Economics spiega che "si prevede che il moltiplicatore fiscale di queste misure sarà piuttosto contenuto, mentre l’impatto sulla produzione potenziale sarà prossimo allo zero. Inoltre, il piano si è rivelato molto più costoso rispetto alle stime iniziali e i suoi effetti sul debito pubblico si faranno sentire nei prossimi anni". Dalla metà del 2021 fino a marzo di quest’anno, questa misura è costata al governo 122 miliardi di euro, ovvero il 5,8% del PIL del 2023.