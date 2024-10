Sono 138 i migranti sbarcati questa settimana sulle coste del Sud Sardegna.

Nelle ultime ventiquattro ore ne sono arrivati 68 che vanno ad aggiungersi ai 70 sbarcati da lunedì. Ieri 15 migranti, tra i quali una donna e tre minori, sono arrivati nella spiaggia di Porto Pino nel Comune di Sant'Anna Arresi e sono stati rintracciati dai carabinieri. Altri 16 (tra questi tre donne e due bambini) sono stati, invece, rintracciati a Santa Margherita di Pula e a Cala Verde.

Recuperata anche una delle barche usate per raggiungere la Sardegna. Poco più tardi i carabinieri di San Giovanni Suergiu hanno rintracciato a Capo Malfatano 12 migranti (6 uomini, 2 donne e 4 minori) in buone condizioni di salute. Infine, nel poligono di Capo Teulada, i militari hanno rintracciato altri 14 migranti (13 uomini e 1 donna), sbarcati poco prima in località Porto Scudo. Tutti i migranti, terminati gli accertamenti sanitari, sono stati accompagnati al Centro di accoglienza di Monastir.