Si chiama Bachisio Ledda il protagonista della settima puntata del programma tv Boss in Incognito, condotta da Flavio Insinna e andata in onda lunedì sera su Rai Due. Il programma ha lo scopo di affiancare un imprenditore sotto copertura ai suoi stessi dipendenti che, ignari della vera identità del personaggio, hanno il compito di istruirlo sulle varie fasi del lavoro dell'azionda in tutti i suoi settori.

A prestarsi per la settima puntata è stato proprio Bachisio Ledda, nato e cresciuto a Suni, in Sardegna, in una famiglia semplice composta da quattro fratelli, mamma casalinga e papà appuntato dei carabinieri. Ledda, a un certo punto della sua vita, decide di trasferirsi nelle Marche in cerca di fortuna e proprio lì mette su famiglia ed ha tre figli: Karin, Bice e Christian.

Ha avvio così la sua carriera imprenditoriale e una nuova vita sconvolta da un profondo lutto: la morte del figlio minore Christian, tragicamente scomparso a 19 anni in un incidente d’auto.

L’imprenditore riesce a reagire e decide di portare avanti la memoria del figlio anche col suo lavoro imprenditoriale e con la sua nuova azienda Mail Express Posta & Finanza, che dal 1999 si occupa di servizi postali privati e ha oggi diramazioni in 400 agenzie in tutto il Paese.

Per il programma di Rai Due, Bachisio Ledda si è trasformato in Gianluca interpretando, nascosto sotto una massa di riccioli e barba, la parte di un emigrato sardo in cerca di lavoro in Abruzzo. A stretto contatto coi suoi dipendenti ha svolto coì le mansioni di di operatore allo sportello, addetto alla postalizzazione, operatore dell’affrancatura e tipografia, addetto allo smistamento della posta e postino.

Ledda ha potuto così conoscere gli aspetti più pratici del lavoro dei suoi dipendenti scoprendone anche il lato umano e personale. Tra le vie de L'Aquila ancora segnate dal terremoto e gli uffici postali della sua azienda, l'imprenditore di Suni ha vissuto in prima persona l'esperienza professionale dei suoi dipendenti conoscendone limiti e ricchezze in un susseguirsi di vicende, difficoltà ed emozioni che hanno coinvolto i telespettatori in una bella storia italiana.