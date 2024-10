Su Facebook arriverà un nuovo tasto per il "NON MI PIACE".

Il fondatore e amministratore delegato del social network Mark Zuckerberg ha affermato infatti che gli utenti continuano a chiedere da anni questo pulsante.

Parlando ad un evento trasmesso in diretta online dal quartier generale di Facebook a Menlo Park, in California, Zuckerberg ha ammesso che "MI PIACE" non è sempre appropriato per tutti i tipi di post, come ad esempio quando gli utenti vogliono esprimere empatia per una notizia negativa o un evento drammatico.

Zuckerberg ha annunciato quindi che il nuovo pulsante è pronto per essere testato.